Bnl, partnership con Protos ed EY per il superbonus

Ultimo aggiornamento: 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue l'impegno di Bnl Gruppo Bnp Paribas per arricchire la propria offerta destinata a imprese e privati che vorranno usufruire del superbonus 110% per incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli immobili. L'istituto, spiega una nota, ha appena definito due partnership con Protos e con EY per, rispettivamente, le asseverazioni tecniche e il visto di conformità.Nella sua offerta di soluzioni legate agli eco-bonus, Bnl vuole così agire come facilitatore per il cliente intervenendo sia sugli aspetti economici, in modo da rendere l’operazione ancora più immediata e vantaggiosa per tutte le parti coinvolte, sia sugli impatti ambientali derivanti dalla riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. Bnl è pronta ad acquisire il credito d’imposta dalle imprese-clienti, anche supportandole nelle esigenze finanziarie all’avvio dei lavori, oltre che dai privati.Protos vanta un'esperienza ultratrentennale nella consulenza a clienti, pubblici e privati, per la gestione dei profili di rischio in progetti nel real estate, infrastrutture, energia ed efficienza energetica, intervenendo – con i suoi team di esperti - nelle fasi di supporto al finanziamento, realizzazione, sviluppo e gestione degli asset.EY, specializzata nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza, sarà al fianco di Bnl nella gestione dei temi fiscali, il cosiddetto visto di conformità, centrale nelle pratiche di cessione del credito e per la buona riuscita di tutta l'operazione.Grazie alla loro esperienza, Protos ed EY potranno mettere a disposizione dei clienti Bnl che lo vorranno anche i propri servizi di consulenza e di formazione, al fine di fornire non solo un quadro conoscitivo completo sulla misura governativa, ma indicare a privati e aziende come gestire al meglio la pratica.Un'ulteriore importante novità arriva anche grazie alle sinergie di Bnl con le società del Gruppo Bnp Paribas in Italia, nello specifico con Cardif – player mondiale nel bancassurance – e Cargeas, tra le maggiori compagnie di assicurazione, controllata dalla stessa Cardif: i clienti privati che, nell'ambito del Super-Bonus 110%, cederanno il proprio credito fiscale alla Banca anche tramite l'impresa edile, riceveranno gratuitamente per un anno la polizza a protezione della casa e della famiglia.