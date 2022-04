Ecobonus auto, MOTUS-E: "Nuovi incentivi rischiano di non essere efficaci"

(Teleborsa) - "I nuovi incentivi alle auto elettriche, seppur positivi, rischiano di non essere pienamente efficaci". È quanto afferma Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, associazione che raccoglie tutti gli stakeholders della mobilità elettrica, commentando la notizia dell'arrivo dell'ecobonus auto.

"In base a quanto apprendiamo da fonti di stampa, infatti, – prosegue Naso – il Governo sta concedendo fino a 5mila euro di incentivi per le auto pure elettriche a fronte di una spesa massima di 35mila euro, mentre fino a 4mila euro per auto ibride plug-in a fronte di una spesa massima di 45mila euro. Questo è incoerente con la prontezza degli sviluppi tecnologici in gioco e con le politiche sulle infrastrutture di ricarica messe in campo sinora: infatti da una parte lo Stato finanzierà con 740 milioni di euro le infrastrutture di ricarica ad alta potenza, dall'altra incentiverà auto che non ricaricano ad alta potenza. Servirebbe coerenza fra le misure. Inoltre – prosegue il segretario generale di Motus-E – il fatto che gli incentivi non si estendono alle flotte aziendali rappresenta un'occasione persa. Come già detto, le flotte aziendali possono essere strumento di vera diffusione dei mezzi a batteria, portando sul mercato dell'usato, nel giro di 3-4 anni, veicoli elettrici che potranno essere acquistati anche da famiglie che non possono permettersi un mezzo nuovo. Il rischio vero – conclude Naso – è che l'ecobonus non sia del tutto efficace e che le risorse messe a disposizione non vengano utilizzate del tutto".