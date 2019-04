Ecobonus, al via la piattaforma online per richiedere contributo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ovvero il contributo per l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni previsto dall'ultima Legge di Bilancio per incentivare la mobilità sostenibile.La misura prevededi veicoli a ridotte emissioni di CO2 () e fa da contrappeso all', prevista invece per l'acquisto di auto più inquinanti. Entrambe sarebbero già attive dal 1° marzo scorso, ma le tempistiche richieste dalla predisposizione della piattaforma online hanno fatto slittare i tempi per l'Ecobonus.Ladi apertura dello sportello "virtuale" è dedicata alla, che hanno potuto iscriversi e inserire i propri dati, e solo laprevedee la prenotazione dell'incentivo. Dalla prenotazione si avranno fino adel veicolo.Per assicurare procedure di prenotazione corrette e trasparenti, sul sito sarà presente undi risorse per. Nella fase iniziale, anche per valutare l'andamento dell'incentivo, saranno. Le risorse residue per l'anno saranno messe a disposizione con successive aperture dello sportello, che avverranno con specifici avvisi del Ministero dello Sviluppo Economico.I fondi saranno suddivisi inimmatricolate a partire dal 1° marzo 2019, che producono emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km e non abbiano prezzo di listino al di sopra dei 50 mila euro;, elettrici o ibridi, con potenzia uguale o inferiore a 11 kw ed immatricolati nel 2019. Le biciclette a pedalata assistita non rientrano in nessuna delle categorie di veicoli agevolabili.