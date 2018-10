Ecatombe a Wall Street. Sta arrivando l'Orso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La stagione delle trimestrali da poco iniziata non sta supportando il sentiment a Wall Street, reduce da una sessione in profondo rosso.I principali indici hanno infatti perso tra i 2 e i 4 punti percentuali, con ile ilAd innescare le vendite alcuni bilanci a luci e ombre che hanno confermato iltoccato grazie agli effetti della riforma fiscale entrata in vigore alla fine dello scorso anno.Spaventa anche la guerra dei dazi che, secondo gli industriali, sta producendo un, come messo in evidenza nel Beige Book pubblicato ieri, 24 ottobre.Altro fattore ad aver accentuato il sell-off di ieri è stato il dato sulle vendite di case, arenatesi su livelli che non si vedevano da quasi due anni.A questi fattori vanno aggiunti leda parte della Fed, le, la disputa tra l'Italia e la Commissione europea sulla Manovra e le, aggravate dall'outlook poco ottimistico di Texas Instruments. E così c'è già chi parla di octo"bear", giocando con le parole "october", ottobre, e "bear", orso, termine che in finanza indica una fase discensionale dell'azionario.