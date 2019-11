eBay vende unità ticketing StubHub a Viagogo

(Teleborsa) - eBay vende la divisione e-ticketing. Il colosso dell'e-commerce ha deciso di cedere StubHub, sito di compravendita di biglietti per competizioni sportive, alla svizzera Viagogo per 4,05 miliardi di dollari in contanti.



Questa sarebbe "la strada migliore per eBay e per StubHub", ha dichiarato Scott Schenkel, Amministratore Delegato ad interim di eBay, aggiungendo: "riteniamo che questa transazione sia un ottimo risultato e massimizzi il valore a lungo termine per gli azionisti di eBay".



Il closing dell'operazione è previsto per la fine del primo trimestre del 2020.



Le due società si sono dunque riunite, visto che Eric Baker, CEO di Viagogo, ha co-fondato StubHub per poi andarsene prima che la società fosse venduta a eBay per 310 milioni di dollari nel 2007.



Positivo il titolo eBay sul listino del Nasdaq +1,07%.