eBay, trimestre positivo: il titolo vola nel dopo mercato

Trimestre positivo per eBay. Il sito di aste online ha messo a segno profitti per 720 milioni di dollari, sopra le attese degli analisti. I ricavi sono cresciuti del 6% e si attestano a 2,65 miliardi dai 2,41 miliardi dell'anno precedente: tutto in linea con le previsioni.Per l'ultimo trimestre dell'anno in corso eBay si aspetta utili per azione pro forma di 67-69 centesimi e vendite di 2,85-2,89 miliardi. Il consenso era rispettivamente di 67 centesimi e 2,89 miliardi. Per l'intero 2018 il sito di aste online prevede ricavi compresi tra i 10,72 e i 10,76 miliardi di dollari e utili adjusted di 2,29-2,31 dollari per titolo. In attesa dei conti, giunti a mercati chiusi, il titolo eBay aveva guadagnato il 2,2% a 27,42 dollari. Nel dopo mercato è salito del 3,8%. Dato più che positivo se si calcola che da inizio anno il titolo ha perso oltre il 27% e negli ultimi 12 mesi ha ceduto il 26%.