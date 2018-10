Dopo le accuse che il sito di vendite e aste online aveva rivolto ad Amazon, arriva anche la denuncia. L'accusa che rivolgono al colosso americano è quella di furto di clienti in modo illecito. eBay sostiene che i rappresentanti della società di Jeff Bezos abbiano abusato del sistema interno di email per contattare venditori, violando le regole del mercato. La pratica risalirebbe al 2015.



La denuncia è stata presentata nella contea di Santa Barbara in California.