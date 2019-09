Ebay, via l'ad Wenig: avanti con la strategia di rilancio

La rivoluzione è in piena svolgimento in casa Ebay. L’ultimo atto della revisione strategica del gruppo americano è l’addio del ceo, Devin Wenig.Toccherà dunque a un nuovo timoniere guidare il gruppo nella sfida ad Amazon e Craigslist, anche con la vendita di alcuni asset. Il sito di aste online ha annunciato che Wenig, lascerà anche la sua poltrona nel cda. Scott Schenkel lo sostituirà ad interim mentre il cda di eBay cercherà dentro e fuori l’azienda il suo prossimo amministratore delegato. L’annuncio è stato dato mentre eBay continua la già annunciata analisi operativa, di cui conta di fornire dettagli in autunno. La revisione strategica degli asset in portafoglio, inclusi StubHub e eBay Classifieds Group, sta continuando con l’assistenza di Goldman Sachs«, si legge in una nota. Così si spiega il calo del titolo Ebay a New York (-2,57%) dopo che da inizio anno ha guadagnato il oltre il 40%.

