Eataly sceglie Andrea Cipolloni (ex Autogrill) come nuovo AD

(Teleborsa) - Eataly ha annunciato la nomina di Andrea Cipolloni come nuovo amministratore delegato a partire da dicembre 2022. Il manager avrà l'obiettivo di accelerare lo sviluppo globale del gruppo, puntando ad ottenere una significativa crescita del fatturato grazie alle nuove aperture già previste in particolare in Nord America, alla creazione di nuovi formati ed alla crescita del canale e-commerce, e allo sviluppo in Italia e in Europa.



La nomina arriva a poca distanza dall'ingresso di InvestIndustrial (la società di private equity di Andrea Bonomi) come nuovo socio di controllo del gruppo. Come già noto, Nicola Farinetti assumerà la carica di presidente di Eataly al posto di Alessandra Gritti.



Classe 1968, Andrea Cipolloni aveva rassegnato lo scorso 22 settembre le dimissioni dalla carica di amministratore delegato di Autogrill Italia e Autogrill Europe, gruppo in cui ha lavorato in varie fasi della sua carriera. In mezzo, altre esperienze di livello nel mondo retail, in particolare in Unieuro e Pittarosso.