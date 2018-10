Eataly: a dicembre aprirà a Las Vegas

Prima Las Vegas, poi Parigi, dopo il Canada e poi ancora l'America. Questo è il programma aziendale di Eataly. «A fine dicembre apriremo uno store a Las Vegas, poi sarà la volta di Parigi insieme con Galerie Lafayette, a marzo. In primavera apriremo a Toronto, poi Verona in autunno, Londra inizio 2020, Dallas e San Jose Silicon Valley nel 2020», ha dichiarato in un'intervista il presidente esecutivo di Eataly Andrea Guerra.



Per quanto riguarda i rumors su una probabile partnership con il gigante digitale cinese Alibaba, Guerra ha commentato: «Abbiamo avuto e continuamente abbiamo delle conversazioni con protagonisti diversi in giro per il mondo, da sempre. Nel momento in cui la prospettiva di Borsa, visti gli orizzonti possibili e immaginabili, può essere diversa, dobbiamo anche immaginare di fare dei percorsi con capitali privati in modo diverso».



© RIPRODUZIONE RISERVATA