26 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Eataly apre a Londra il primo punto vendita nel Regno Unito. La catena dei Farinetti aprirà il 29 aprile 2021 a Broadgate, accanto alla stazione di Liverpool Street, su una superficie di 4.000 metri quadri, che ospiterà 4 ristoranti, di cui uno all'aperto, il mercato e La Scuola.

Il mercato offrirà oltre 5.000 prodotti italiani – molti dei quali nel Regno Unito per la prima volta – e specialità locali di eccellenza, includerà banchi freschi come panificio, macelleria, pescheria, e salumi e formaggi. Più di 2.000 etichette di vino faranno della cantina di Eataly Londra la più grande cantina di vini italiani d'Europa al di fuori dell'Italia, mentre il caseificio produrrà quotidianamente mozzarella e formaggi freschi. La Via del Dolce offrirà torte appena sfornate, pasticceria, cannoli e gelato artigianale. Completa l'offerta il Gran Caffè illy. La Terrazza ospiterà l'Aperol Spritzeria con cocktail, vino e birra.

L'amministratore delegato di Eataly, Nicola Farinetti, si è de3tto " felice di aprire finalmente le porte di Eataly Londra per portare il nostro amore per la cultura enogastronomica italiana anche nel Regno Unito e dare spazio a molti produttori italiani che vi arrivano per la prima volta.".