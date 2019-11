EasyJet: nell'ultimo anno utile netto in calo del 2,5%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati non incoraggianti per EasyJet che ha archiviato l'anno 2018-2019 con un utile netto in calo del 2,5%. Il risultato finale è stato penalizzato dalle incertezze della Brexit e dal rallentamento dell'economia europea, il tutto in un mercato molto competitivo.L'utile netto è stato di 349 milioni di sterline (408 milioni di euro) per l'esercizio finanziario annuale dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019 e il fatturato totale è aumentato dell'8,3% a 6,385 miliardi di sterline. L'utile ante imposte è sceso del 26% a 427 milioni di sterline, nella parte alta del target. La società propone un dividendo di 43,9 pence per azione, in calo da 58,6 pence un anno prima.La compagnia aerea britannica nello stesso giorno in cui pubblica i risultati dell'esercizio annuncia una svolta green. Ha fatto sapere che sarà la prima al mondo a raggiungere la neutralità del carbonio per i suoi voli e ha annunciato una partnership di ricerca con Airbus sull'aereo ibrido. Il gruppo britannico inizialmente sottoscriverà i sistemi di «compensazione del carbonio», che gli consentiranno di realizzare progetti ecologici e compensare le emissioni di CO2 dei suoi voli. Misure, spiega la compagnia in una nota, che sono temporanee in attesa dello sviluppo di tecnologie in grado di pilotare aeromobili ibridi o elettrici.