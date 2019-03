EasyJet sempre più primo operatore a Napoli

(Teleborsa) - EasyJet si appresta a festeggiare il primo lustro di attività sull'aeroporto di Napoli, iniziata il 19 marzo 2014. La giornata celebrativa sarà l'occasione per presentare uno dei nuovi Airbus A320 neo entrati in flotta, caratterizzati da riduzione di consumo di carburante nell'ordine del 15% e minori emissioni acustiche, e costi operativi abbassati dell'8%.



EasyJet, che ha installato a Capodichino la sua terza base italiana dopo Malpensa e Venezia, è diventata anche la prima compagnia aerea sullo scalo napoletano dove ha programmato 42 voli, mette a disposizione 3,6 milioni di posti a bordo dei propri aerei nel 2019 e prevede una ulteriore crescita su base annua del 18%. Intanto il collegamento con Tel Aviv non sarà più solo stagionale, ma sarà operato tutto l'anno.