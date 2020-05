easyJet riparte il 15 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia il ripristino di alcuni voli a partire dal 15 giugno. Per quanto riguarda il, gli aeroporti interessati sono: Londra Gatwick, Bristol, Birmingham, Liverpool, Newcastle, Edimburgo, Glasgow, Inverness, Belfast e l'Isola di Man. Riprenderanno anche alcuni voli inda Nizza, Parigi Charles De Gaulle, Tolosa, Bordeaux, Nantes, Lione e Lille, alcuni da Ginevra, in Svizzera, da Lisbona e Oporto in Portogallo e da Barcellona in Spagna.Inizialmente s, con un numero molto ridotto di rotte internazionali. easyJet prevede di aumentare il numero di voli man mano che le restrizioni si allentano e la domanda continua a crescere. Durante il periodo di lockdown, in cui la flotta è stata messa a terra, gli aerei sono stati mantenuti pronti per consentire alla compagnia di riprendere rapidamente a volare non appena fosse stato possibile.É stato introdotto un set aggiuntivo di misure che contribuiranno a garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi. A parte l'obbligo di indossare la mascherina sia per i passeggeri sia per il personale di cabina e di terra, le nuove misure comprendono lae la disinfezione approfondita degli aeromobili.