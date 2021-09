easyJet ha inaugurato voli da Bergamo per Amsterdam e Parigi

1 Minuto di Lettura

Lunedì 6 Settembre 2021, 16:30







(Teleborsa) - easyJet ha inaugurato oggi i collegamenti dall'aeroporto di Milano Bergamo con Amsterdam Schiphol e Parigi Charles De Gaulle. La rotta olandese viene operata con frequenza trisettimanale (lunedì, verdì e domenica) con l'aggiunta di un quarto volo da metà ottobre. Quattro i voli verso la capitale francese.



I biglietti per le nuove rotte, annunciate dalla compagnia low-cost inglese il 28 maggio scorso, in occasione del primo storico atterraggio al Caravaggio, sono in vendita dal 9 luglio scorso.