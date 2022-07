easyJet, direttore operativo si dimette in mezzo a caos cancellazioni

Lunedì 4 Luglio 2022, 14:30







(Teleborsa) - easyJet ha annunciato che, con effetto dal 1° luglio 2022, Peter Bellew ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Chief Operating Officer (COO) "per perseguire altre opportunità" e nel frattempo si impegna a garantire una transizione senza intoppi. David Morgan è stato nominato COO ad interim, riportando direttamente al CEO Johan Lundgren. Morgan è in easyJet dal 2016, incluso quasi un anno come COO ad interim nel 2019.



Ringraziando Bellew per il suo operato, il CEO ha sottolineato che "tutti in easyJet rimangono assolutamente concentrati sulla fornitura di un'operatività sicura e affidabile quest'estate". La compagnia aerea a basso costo britannica ha aggiunto di aver intrapreso "azioni preventive per costruire ulteriore resilienza per l'estate a causa dell'attuale ambiente operativo".



easyJet ha affermato di continuare a operare fino a 1.700 voli al giorno, trasportando fino a 250.000 passeggeri. Nelle scorse settimane ha tagliato numerosi voli estivi, citando ritardi nel controllo del traffico aereo e carenza di personale nell'assistenza a terra e negli aeroporti.