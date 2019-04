easyJet crolla a Londra. Compagnia teme impatti da Brexit e frenata economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -formulaper il semestre estivo a causa dellae crolla a Londra dell'8,8%. La compagnia aerea low cost britannica ha confermato oggi le previsioni sui risultati del primo trimestre chiuso il 31 marzo, in attesa dei dati definitivi che saranno pubblicati il prossimo 17 maggio, avvertendo che le prossime previsioni sul secondo semestre sconteranno gli effetti della Brexit.easyJet dovrebbe aver riportato nel primo semestre con unaed un volume didi sterline, a fronte di un aumento della capacità di traffico del 14,5% a 46,2 milioni di passeggeri. "EasyJet ha avuto un primo semestre in linea con le attese. Abbiamo fatto volare circa 42 milioni di passeggeri con un numero di cancellazioni significativamente ridotto e livelli di soddisfazione del personale sempre ad alti livelli", ha sottolineato il numero uno Johan Lundgren.Tuttavia, easyJet anticipa che il, che va da aprile a settembre e prende in pieno i mesi estivi, potrebbe registrare "nel Regno Unito e in Europa, principalmente per lee per i numerosi".