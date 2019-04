easyJet a Malpensa: 70 milioni di passeggeri trasportati in 13 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -trasportati da e per lofesteggia insieme al suo partner Sea e all'aeroporto dil'importante traguardo. La compagnia, si legge in un comunicato ufficiale, ha creduto sin da subito nelle potenzialità di sviluppo di Malpensa, scegliendola come base nel 2006 e facendola presto diventare la prima base della compagnia nell'Europa continentale.Il prossimo ottobresi prepara ad inaugurare, proprio a Malpensa, il primo Training Center italiano,- "di festeggiare questo traguardo insieme al nostro partner Ses, con il quale abbiamo collaborato negli anni per sviluppare e potenziare uno dei network più strategici in Europa continentale - ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager per l'Italia - A 13 anni dall'inaugurazione della nostra base,nella nostra strategia di sviluppo in Italia confermandosi come il nostro principale hub con 21 aerei basati, oltre la metà dei dipendenti basati in Italia e un- "Stiamo lavorando per offrireai nostri passeggeri, aumentando la capacità con aerei più grandi e innovativi, come gli Airbus A321 in arrivo verso la fine dell'anno, ei nostri programmi di volo per venire incontro anche alle esigenze di chi viaggia per lavoro".è la prima compagnia di Malpensa, con appunto 21 aerei basati, fino a un massimo di 164 operazioni giornaliere edi passeggeri trasportati nel 2018.