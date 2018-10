E' tornata l'ora solare: lancette indietro di 60 minuti. Intanto la Commissione Ue pronta ad abolire il cambio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con il buio che nel pomeriggio delle prossime settimane arriverà sempre più presto fino algiorno del solstizio d'inverno. Alle 03:00 di questa mattina,, infatti, abbiamo spostato le lancette indietro direintroducendo ufficialmente- Ma ild'orario potrebbe avere, è proprio il caso di dire,se verrà approvata la proposta della Commissione Europea di far cessare l'obbligo del cambio dell'ora due volte l'annoLa proposta, che appunto dovrà essere approvata da Parlamento Europeo e Consiglio, è stata illustrata dalla Commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc che ha spiegato:Se la scelta dovesse ricadere sullMentre, ha aggiunto BulcLa misura era già stata annunciata dal presidente della Commissione Ue,lo scorso 31 agosto, che in un'intervista alla televisione tedesca Zdf aveva spiegato che stando a una consultazione pubblica lanciata in estate dall'esecutivo comunitario,– aveva dichiarato –