E.on, utile netto rettificato in calo a 0,9 miliardi

(Teleborsa) - Risultati in calo per ilnel primo semestre dell'anno. La società ha registrato unin calo del 16% a, mentresono ina 16,1 miliardi.da a 1,7 miliardi.L'è cresciuto per via del cambio dei principi contabili e per un aumento degli accantonamenti per le pensioni dovuto a variazioni dei tassi d'interesse. L'azienda prevede che l'integrazione con innogy possa concludersi entro settembre 2019.Un lieve incremento degli utili si è visto con il, mentre la flessione relativa alleè da attribuire principalmente al protrarsi della. Gli utili hanno fatto registrare in questo caso unprincipalmente a causa di una nuova regolamentazione dei massimi tariffari.Commentando i risultati, il CFOha affermato "i risultati sono stati in linea con quanto avevamo pianificato. Possiamo quindi confermare nuovamente la nostra previsione per l'esercizio 2019. Continuiamo a stimare che il nostro EBIT rettificato del 2019 sarà compreso tra 2,9 e 3,1 miliardi e il nostro utile netto rettificato tradi euro. Riaffermiamo inoltre la nostra proposta di dividendo di".