E.ON scivola in fondo al DAX dopo presentazione piano al 2026

(Teleborsa) - Seduta drammatica per E.ON, che si posiziona a 10,69 con una discesa del 3,68%. Il titolo del colosso tedesco attivo nel settore dell'energia risulta il peggiore del DAX nel giorno in cui ha presentato il nuovo piano al 2026, che prevede investimenti per 27 miliardi di euro, di cui circa 22 miliardi di euro destinati all'espansione delle proprie reti.

Il management della società prevede per il 2026 - per quanto riguarda il core business - un target EBITDA rettificato di circa 7,8 miliardi di euro (CAGR di circa il 4% dal 2021 al 2026) e un obiettivo di EPS (utile per azione rettificato) di circa 0,90 euro (CAGR dell'8-10% dal 2021 al 2026).

Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 10,56 e successiva a quota 10,41. Resistenza a 10,92.