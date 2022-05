E.ON, profitti in calo in Q1 2022 per perdite di rete

Mercoledì 11 Maggio 2022, 09:30







(Teleborsa) - E.ON, colosso tedesco attivo nel settore dell'energia, ha registrato un EBITDA rettificato pari a 2,1 miliardi di euro nel primo trimestre del 2022, in calo di 360 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita degli utili della sua attività di rete in Germania è stata compensata dall'impatto negativo degli aumenti dei costi per le perdite di rete dovute ai prezzi dell'energia più elevati in Svezia e in diversi mercati dell'East-Central Europe.



"Le entrate delle nostre reti energetiche sono in gran parte al riparo dall'inflazione, che nell'attuale contesto rappresenta un vantaggio decisivo", ha sottolineato il CFO Marc Spieker, che ha anche confermato la guidance per il 2022. "Posso riaffermare le nostre previsioni per l'intero anno - ha affermato - Prevediamo un EBITDA rettificato compreso tra 7,6 e 7,8 miliardi di euro e un utile netto rettificato compreso tra 2,3 e 2,5 miliardi di euro, che corrisponde a un utile per azione rettificato compreso tra 88 e 96 centesimi".