E.ON investirà 27 miliardi di euro al 2026, la maggioranza nelle reti

(Teleborsa) - E.ON, società tedesca attiva nel settore dell'energia, investirà un circa 27 miliardi di euro fino al 2026, di cui circa 22 miliardi di euro destinati all'espansione delle proprie reti energetiche (le più grandi del Vecchio Continente) e 5 miliardi di euro all'accelerazione della crescita del proprio business di soluzioni per i clienti. È quanto annunciato dalla società in occasione del Capital Markets Day, sottolineando che intende aumentare l'EBITDA nel suo core business (ovvero escludendo le attività di energia nucleare di PreussenElektra che presto verranno interrotte) di circa il 4% all'anno a circa 7,8 miliardi di euro nel 2026.

Inoltre, E.ON intende aumentare il suo dividendo fino al 5% annuo fino all'anno finanziario 2026 e il suo utile per azione dall'8 al 10% annuo. Per l'esercizio 2021, E.ON prevede di proporre un dividendo di 49 centesimi per azione. Nell'ambito del piano quinquennale, E.ON punta a incassare da 2 a 4 miliardi di euro in proventi da vendite di asset e partnership, oltre a ulteriori risparmi annuali di 500 milioni di euro entro il 2026.

"La decarbonizzazione delle economie europee pone l'industria energetica alla soglia di un decennio chiave di crescita - ha commentato il CEO Leonhard Birnbaum - Avere circa 50 milioni di clienti in Europa e la più grande rete di distribuzione del continente, che è la spina dorsale di questa transizione, posiziona E.ON in modo eccellente per cogliere questa opportunità. Possiamo quindi oggi emettere una previsione a lungo termine per E.ON caratterizzata da una crescita continua e redditizia".

(Foto: Fre Sonneveld on Unsplash)