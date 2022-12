e-Novia, sesta ammissione su Segmento Professionale dell'EGM

(Teleborsa) - e-Novia, gruppo industriale che opera nel settore deep tech nel campo della mobilità sostenibile e della robotica, è, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il gruppo, presente sul mercato con prodotti e soluzioni altamente innovative che integrano tecnologie elettroniche e meccaniche con intelligenza artificiale, ha, il programma di formazione pre IPO di Euronext dedicato alle società Tech che ambiscono ad accedere ai mercati dei capitali.e-Novia rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 186 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. Inoltre, è la, mercato dedicato agli investitori professionali e scelto da società che desiderano accedere con maggiore gradualità al mercato.e-Novia ha14,65 milioni di euro tramite collocamento privato precedente all'ammissione. Ilal momento dell'ammissione è del 10,33% e ladi mercato all'IPO è pari a 166,9 milioni di euro (inclusa conversione del prestito obbligazionario convertibile)."La quotazione rappresenta oggi un passaggio decisivo per il riconoscimento del valore costruito fino ad oggi e per rafforzare la nostra visibilità in un mercato di capitali moderno, consentendo l'accesso degli investitori a un soggetto che opera nelle tecnologie più avanzate,e in gran parte di Europa", ha commentatodi e-Novia"La quotazione ci renderà inoltre, che costituiscono la base fondante della crescita industriale del Gruppo", ha aggiunto.