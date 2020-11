È morto Maradona, lutto cittadino a Napoli

(Teleborsa) - È morto all'età di 60 anni Diego Armando Maradona. A darne notizia per primi i quotidiani argentini che hanno riportato come l'ex star del calcio sia stato colpito da un arresto cardiorespiratorio nella sua casa a Tigres.

"Ho visto Maradona" è il post pubblicato su Instagram dal Napoli, la squadra e la città a cui il campione aveva legato a doppio filo la sua carriera nel mondo del calcio. "Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole". Per la nazionale dell'Argentina, con la quale ha conquistato il Mondiale del 1986, è semplicemente "Eterno".

Intanto, Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino.

Maradona la settimana scorsa era stato dimesso dalla clinica dove tre settimane fa aveva subito un intervento alla testa per rimuovere un edema subdurale. L'equipe medica aveva giudicato l'intervento riuscito ma aveva avvertito che il suo quadro clinico restava complesso, nonostante la buona risposta all'operazione. In questi giorni stava svolgendo la riabilitazione.

