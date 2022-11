È morto Giuseppe Bono, per 20 anni alla guida di Fincantieri

(Teleborsa) -, che avevaed era stato per 20 anni alla guida di Fincantieri, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale. Da parecchi anni si era conquistato l'appellativo di "", per i 59 anni trascorsi nelle aziende pubbliche.Rilanciata da Dagospia, la notizia è stata confermata dal, che ha scritto su Twitter: "È mancato Giuseppe Bono, Peppino. Un amico fraterno,. Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l'Italia. Lo conobbi appena arrivato a Fincantieri, che era in grave difficoltà. Ora ha i migliori prodotti al mondo. RIP"Bono, con una laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Messina, ha, prima in Omeca e poi in EFIM, dove ha ricoperto incarichi di sempre maggior responsabilità.Indal, dopo aver ricoperto la carica di Direttore Centrale Pianificazione e Controllo Amministrazione e Finanza, nel dicembre 1997 è nominato Direttore Generale e responsabile ad interim di Alenia Difesa e Ansaldo. La nomina ad Amministratore Delegato e Direttore Generale è dell'ottobre del 2000. Bono manterrà questa carica fino all'aprile del, quando viene nominato Amministratore Delegato di, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo.Aveva, quando ha preso il suo posto Pierroberto Folgiero, fino a quel momento alla guida di Maire Tecnimont. Il cambio era stato voluto da CDP (che controlla Fincantieri) e dunque anche dal ministero dell'Economia (che controlla CDP).