E-gate si unisce a Engitel per rafforzare l’offerta digitale

Engitel ed E-gate annunciano l’unione delle due società attraverso il conferimento di E-gate in Engitel, per mettere a fattore comune il patrimonio di conoscenze tecnologiche acquisito in vent’anni di collaborazione sul digital e per proporre un’offerta ancora più completa e qualificata. La fusione delle due attività, si legge in una nota, dimostra che collaborazione al posto di competizione, sinergie al posto di divisioni sono nel mondo hi-tech un elemento fondante.

La nuova Engitel si compone di circa 60 persone, mantiene le sedi di Torino e Milano e raggiunge un fatturato di quasi 6 milioni di euro.

“Crediamo nel digitale sin dalla sua nascita ed oggi, con la pandemia, si è imposta una accelerazione – ha dichiarato Elena Schiaffino, co-founder di Engitel –. Questa fusione è la nostra risposta al bisogno di maggiore digitalizzazione richiesto dalle aziende: offrire un servizio sempre migliore senza costringere le aziende a sacrificare quella creatività italiana che ha un valore competitivo.”

