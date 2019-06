E' corsa ai beni rifugio: oro e Treasury al top

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'incertezza sull'economia, la guerra commerciale, i contrasti interni all'UE e soprattutto il rischio di una nuova recessione globale hanno fatto scattare lae riportato in auge i cosiddetti, ad esempio l'oro, investimento "sicuro" per eccellenza, ma anche valute come yen, franco svizzero e dollaro.i, giacché Pechino ha lanciato nuove accuse a Washington, mentredove probabilmente il Presidente americanoincontrerà la controparte cinesea, massimi da due mesi a questa parte, per poi collocarsi a 1.322 USD (+0,86%). Da inizio anno il prezioso guadagna il 3% circa trovano nuova vita dopo una fase piuttosto negativa in uno scenario di tassi in crescita., con un rendimento che si muove in senso inverso e tocca minimi pluriennali, mentre scema progressivamente l'attesa di nuovi rialzi dei tassi in USA. Per l'economia americana, infatti, si prospetta una nuova recessione, per le ripercussioni di una guerra commerciale con la Cina.Dunque il rendimento deha toccato unper la prima volta dal 2017.