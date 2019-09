E-commerce, fatturato in crescita a 41,5 miliardi nel 2018. Moda fra i settori più forti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Comprare online non è più una novità per noi, ma un trend che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. Oggi su internet si può comprare qualunque cosa: tutto ciò di cui puoi avere bisogno nella tua quotidianità è disponibile online.Secondo recenti studi(il nostro è il continente con la più alta penetrazione). Il 69% degli utenti europei che utilizzano internet hanno effettuato unnel corso del 2018. Parlando dell'Italia, il valore del fatturato dell'e-commerce nel nostro paese nel 2018 è stimato in 41,5 miliardi di euro, con unaVisto che il settore e-commerce è così di tendenza SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha condotto uno studio che ci ha fornito dati relativi agli e-commerce più visitati dagli italiani.Tra itroviamo: moda, farmaci, cosmetici, elettronica, casa e arredamento.Ilè, nel contesto degli acquisti online, uno dei più potenti, con una. I siti di questo settore si possono dividere in due categorie: monobrand e multibrand. Interessante notare che tra tutti i siti monobrand, il leader è il brand francese Bonprix con 1.6M di visite al mese. La top 10 si conclude con tre brand italiani: OVS, Calzedonia e Tezenis. Tra gli "aggregatori di fashion" il leader assoluto è invece Zalando, seguito dall'e-commerce cinese Shein.Tra i siti che offrono prodotti di brand di lusso nella top 10 entrano anche dei multibrand italiani - Stileo, Drezzy e Luisaviaroma, che occupano il quarto, ottavo e decimo posto rispettivamente.Un altro settore molto importante nel mondo e-commerce, che vive oggi una rinascita, è quello di "". Secondo la sopracitata ricerca di Casaleggio Associati, in questo ambito il valore delle transazioni è aumentato del 23%. Secondo il nostro studio, le farmacie online più visitate in Italia sono Amicafarmacia, Farmae ed Efarma.Sephora è il sito più visitato da chi vuole comprarein Italia. Tra i primi negozi online ci sono anche Douglas e Tigota.Nella categoriaal primo posto troviamo Ikea, seguita da ManoMano e Leroy Merlin.Per quanto riguarda i siti che vendono gadget ed elettrodomestici la top 3 è occupata da: Samsung, Unieuro e Mediaworld. Altri brand presenti nella top 10 sono Apple, Huawei, LG e Xiaomi.