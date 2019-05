Multa da trecentomila euro dall'Antitrust alla società di e-commerce "Cliccatissimo": vendeva merce online attraverso il sito Mevostore.it, ma poi i prodotti non arrivavano agli acquirenti, che non riuscivano neanche a ottenere il rimborso. Nemmeno il "richiamo" del dicembre scorso, fatto proprio dall'Antitrust, ha modificato l'attività scorretta della società Cliccatissimo. E così stavolta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato la multa: 300mila euro.

L'Autorità spiega nel suo bollettino settimanale sottolinea che la società non ha risposto alla richiesta di informazioni e che, «sulla base delle numerose segnalazioni e della documentazione ad esse allegata ed acquisita in atti, emergono chiaramente profili di aggressività nei comportamenti adottati». In particolare, si legge ancora, «assume rilevanza la mancata consegna dei beni regolarmente ordinati e pagati dai consumatori, nonché gli ostacoli frapposti e/o la totale omissione del rimborso del corrispettivo versato dai consumatori stessi a fronte dell'annullamento dell'ordine o dell'esercizio del diritto di recesso a seguito della ritardata o del tutto omessa consegna dei beni acquistati». Insomma, la pratica commerciale «è da ritenersi scorretta» e quindi si prevedono due distinte multe, una da 50mila e una da 250mila euro.

«Bene, ottima notizia. Una nostra vittoria. Avevamo, infatti, segnalato, come risulta agli atti, le lamentele dei consumatori per la mancata consegna dei prodotti acquistati sul sito Mevostore e l'omissione del rimborso del corrispettivo versato dal cliente a fronte dell'annullamento dell'ordine o dell'esercizio del diritto di recesso» ha commentato il presidente dell'Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona. «Il settore dell'e-commerce - osserva Dona - è l'unico in crescita, ma potrebbe esserlo molto di più se non venisse talvolta tradita la fiducia del consumatore con pratiche scorrette. Da qui l'importanza di questa sanzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA