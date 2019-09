E-commerce, Altroconsumo: stilata classifica dei siti più affidabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Seppur lo sviluppo registrato non abbia mostrato rialzi repentini, i dati confermano che ilNel 2018 infatti - rende noto Altroconsumo in un report che analizza il fenomeno - nel nostro Paese si è registrato unper i propri acquisti, utilizzando sempre più Smartphone (31%) e Tablet (7%).Ma le insidie in questo mondo ancora da esplorare rimangono dietro l'angolo e, proprio per questo, lComparando un centinaio di siti sulla base di criteri come la completezza delle informazioni sull'azienda, sul prodotto, sulle informazioni legali relative a diritto di recesso, del foro competente, la policy sulla privacy, uso dei cookies e i servizi post-vendita, si è arrivato a fare un elenco che premia le più virtuose e segnala le meno attendibili.Al quinto posto, alle spalle di Mediaword.com, si presenta poi il colosso Amazon.it che consente comunque di effettuare il reso in maniera facile e veloce., scarsa nel servizio clienti, e Ebay.com, a causa della tutela in caso di problemi riservata solo ai pagamenti effettuati con PayPal.Non è tutto. Altroconsumo, dopo aver posto i campanelli di allarme, aiuta anche i consumatori a giostrarsi nell'eventualità che qualcosa possa andare comunque storto.scritto all'azienda da cui abbiamo acquistato. Se non si ottiene risposta o la risposta è negativa si può intervenire con l', ossia la procedura di risoluzione alternativa delle controversie (che fornisce una soluzione rapida tra consumatore e impresa da attivare anche presso la Camera di commercio territorialmente competente), oppure con, ossia la risoluzione online delle controversie, che consente al consumatore di iscriversi ad una piattaforma telematica ideata dalla Commissione europea per questo genere di problemi.