(Teleborsa) - Se c'è un settore che laha fatto proliferare è quello delle, che non coinvolge solo le abitazioni, ma anche strutture turistiche e perfino gli ospedali. E' quanto emerge dalsulle aste immobiliari dea, presentato questa mattina in Senato, che fornisce un termometro della crisi pandemica che ha investito l'Italia ed il mondo intero."Il quadro che ne scaturisce è quello di un Paese che fatica tremendamente a uscire dalla crisi notevolmente aggravata dalla pandemia", ha spiegato nella sua relazione, presidente di Sogeea e direttore del Centro studiSecondo il rapporto il numero dellein Italia è vertiginosamente aumentato negli ultimi sei mesi: le procedure rilevate a fine 2020 sono infatti 15.146, a fronte delle 9.262 rilevate nel precedente mese di luglio. La stima deldelle transazioni è pari a circadi euro, ma tolte le spese per le procedure, si parla di circa 1,4 miliardi destinati alle banche. Un valore che equivale a, fra l'imposta di registro (160 milioni), l'IVA ed altre tasse (270 milioni).Circao delle abitazioni in vendita (5.798 unità) si concentra nel, che fa segnare un, guidato dalla Lombardia, ma è ancora più severo il dato del, dove l'aumento si attesta al. Grave la situazione anche aldove si è verificato un aumento del, guidato dal Lazio. Tra le poche regioni a vantare un saldo negativo ci sono: il Veneto, la Liguria ed il Molise.Il dato uniforme a livello nazionale dimostra come sia sempre laa pagare il tributo più rilevante alla crisi: ilall'asta ha un, percentuale che sale addirittura fino all'89% se si prendono in esame anche gli immobili appartenenti alla fascia tra 100.000 e 200.000 euro. Nella stragrande maggioranza dei casi, insomma, non si tratta certo di case di particolare pregio.Se le famiglie sono allo stremo, non va meglio per alcuni settori, che hanno subito maggiormente l'impatto della pandemia, come quello turistico e ricreativo.Il numero degliin Italia èin sei mesi. Le procedure in corso che riguardanoe simili sono infatti 128, a fronte delle 120 rilevate all'inizio di Luglio 2020. Quasi il 30% degli immobili oggetto dell'analisi è localizzata nel Nord. La regione italiana con più strutture all'asta però è il Lazio con 16, la Sicilia con 15 e la Sardegna con 13 alberghi in vendita.Da non sottovalutare la crisi del settore ricreativo, conmessi all'asta.Dalla rilevazione emerge che sono stati pignorati e messi all'asta anche, ma il record delle categorie speciali degli immobili pignorati però va alla carità; ci sono beni messi all'asta."Ddifficilmente pensiamo che nella situazione di difficoltà possa trovarsi un ente benefico, socialmente utile o una famiglia nobile. I dati riguardanti le categorie evidenziano come il drastico quadro nazionale sia indirizzato verso quelle difficili condizioni da cui, in questo momento, nessuno può fuggire", sottolinea Sandro Simoncini, presidente di Sogeea e direttore del Centro studi.