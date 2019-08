E' allarme recessione: curva bond si appiattisce e l'oro va alle stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A testimoniarlo ègovernativiche sembrano preannunciare tempi duri, anche per la florida economia a stelle e strisce, giunta ormai al 10 anno di espansione. La fine di un ciclo? Una piaga che colpisce tutte le maggiori economie del mondo?Il segnale che stanno offrendo i mercati è davvero pessimista: per lail rendimento deiè scesoconfermando un totale appiattimento della curva, mentre si è registrata unaanche per la curva deiper la, anno della grande crisi finanziaria.Una testimonianza del grande, che stanno spingendo al ribasso i rendimenti dei titoli a più lunga scadenza. Ed un segnale che una recessione è in arrivo. Lo testimonia anche la, tipicamente un bene rifugio, che raggiunge idopo aver toccato ieri un picco a 1.535 USD/oncia.E' quasi un segnale di arresto cardiaco per i mercati finanziari, che su questa indicazione attendono una. L'in realtà cresce ad un ritmo del 2-3%, ma è ormai un decennio che galoppa, vuoi per gli stimoli offerti dalla Fed vuoi per le misure fiscali implementate da Trump. Ilpotrebbe anche esser giunto al. Allargando lo sguardo al resto del mondo, poi, la situazione è ancora più critica: laa arranca anche per effetto della guerra commerciale, laè vicina alla recessione tecnica e lsente i venti della crisi che incombe.Gli operatori attendono così, laddove il tracollo del petrolio contribuirà a frenare anche l'inflazione.