DXC Technology sotto pressione, incassa downgrade da JP Morgan

Martedì 17 Agosto 2021, 20:45







(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per Dxc Technology, che passa di mano in perdita del 9,80%, dopo che JP Morgan ne ha tagliato il giudizio.



Gli esperti dell'ufficio studi hanno portato la raccomandazione sul titolo del gruppo dell'information technology a "underweight" da "neutral".



L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dxc Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo status tecnico di Dxc Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,52 USD, mentre il primo supporto è stimato a 36,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 42,35.





(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)