DWS Group crolla a Francoforte con indagini USA su investimenti ESG

(Teleborsa) - Giornata drammatica per DWS Group, la società di asset management quotata a Francoforte, nata da uno spin-off di Deutsche Bank che ancora la controlla. Il titolo sta perdendo alla Borsa tedesca oltre il 12% a 36,68 euro per azione, mentre la controllante Deutsche Bank cede l'1,6%.



A dare un colpo ai corsi azionari è la notizia, rimbalzata dal Wall Street Journal, di indagini delle autorità statunitensi - giudici federali e SEC - sui criteri usati per gestire i suoi asset ed in particolare per valutare gli investimenti sostenibili.



In sostanza, la società viene accusata di aver sopravvalutato le metriche di alcuni investimenti sostenibili. Un fatto che sembra testimoniare un atteggiamento più intransigente delle autorità finanziarie nei confronto del fenomeno del cosiddetto "greenwashing", ovvero della tendenza ad etichettare come green e sostenibile quello che non lo è affatto.



DWS è stata quotata a Francoforte nel 2018 con un'IPO che ha riguardato una quota di minoranza del capitale.