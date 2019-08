DuPont, utili trimestre oltre attese ma le vendite deludono

(Teleborsa) - DuPont de Nemours ha chiuso il secondo trimestre con una perdita netta di 571 milioni di dollari, pari a 76 centesimi per azione dopo un utile di 1,77 miliardi (2,27 dollari per azione) nello stesso periodo di un anno fa. L'utile per azione rettificato è pari a 97 centesimi superiore agli 89 centesimi del consensus.



Le vendite sono diminuite del 7% a $ 5,5 miliardi e al di sotto dei 6 miliardi stimati dal mercato.



La società ha rivisto al rialzo la sua guidance sull'EPS rettificato, visto per l'intero anno a 3,85 dollari dai 3,75 indicati in precedenza.