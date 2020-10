Dunkin Brands Group scivola al nasdaq, BTIG taglia il giudizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pressione su Dunkin Brands, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,56%.A pesare sulle azioni contribuisce la revisione al ribasso del giudizio da parte di BTIG. Secondo gli esperti, il titolo del gruppo attivo nel settore della ristorazione non è più da comprare. La raccomandazione passa a "neutral" dalla precedente "buy".Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Dunkin Brands mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,89%, rispetto a +2,6% dell'indice dei titoli tecnologici USA).Lo status tecnico di breve periodo di Dunkin Brands mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 83,94 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 81,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 86,48.