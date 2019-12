Due ruote, immatricolazioni giù a novembre ma 2019 chiuderà in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto reso noto da, associazione che rappresenta i produttori di moto, motorini e scooter, che ha fornito i consueti dati mensili sull'andamento del mercato. Novembre non è un mese cruciale per il mercato perché pesa in media circa il 4% del totale vendite dell'anno.Il mese chiude conrispetto allo stesso mese del 2018: un risultato che sconta il forte calo delle vendite dia 3.535 unità, mentre glisi confermano in moderata crescita con 5.615 pezzi. Il mercato deiprosegue il calo strutturale e, con 1.318 registrazioni, segna una"Ancora una volta il nostro mercato subisce lacaduta nell'ultimo mese", commenta Confindustria ANCMA, ricordando che ile che sono già state superate le vendite dell'anno scorso."L'andamento della congiuntura economica stagnante non aiuta - si sottolinea - ma il nostro settore continua ad investire e a innovare in termini di prodotti e servizi".