Due ruote, il 2019 chiude in crescita. Boom di scooter elettrici

(Teleborsa) -, confermando una ripresa che dura da 6 anni. Il totale complessivo delle(moto e scooter >50cc + veicoli 50cc) arriva a 252.294 unità pari alrispetto all'anno scorso. Lo rivelano i dati definitivi pubblicati da- Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori.Il totale immatricolato () si attesta sucon unrispetto al 2018. Il contributo dellecon 98.883 veicoli è pari a un, mentre gli scooter, che rappresentano oltre il 57% del mercato, totalizzano 133.054 unità pari aProsegue anche la fase negativa dei "le cui registrazioni si fermano a 20.357 veicoli con un decremento pari al, nonostante l'ottimo andamento degliche, grazie agli incentivi e alla spinta dello scooter sharing."Abbiamo ancora di fronte l'obiettivo di recuperare le vendite del periodo pre-crisi e tutto il settore dovrà moltiplicare gli sforzi per proseguire il percorso di crescita", commenta, aggiungendo che "il parco circolante, vicino ai 9 milioni di veicoli, deve essere rinnovato dato che il 50% è costituito da veicoli con più di 10 anni di età" e che il rinnovo "servirà a eliminare veicoli obsoleti sia in termini di emissioni, che sotto il profilo della sicurezza d'uso".Nell'si rilevanorispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma si confronta con un dicembre 2018 "anomalo", che era aumentato del 54% a causa dello smaltimento dello stock di veicoli euro 3. Lesegnano un(l'anno scorso +97,6%), mentre gliun più contenuto(l'anno scorso +26,3%). Le registrazioni deial contrario totalizzano un, grazie agli incentivi suinel mese; gli scooter elettrici fino a 45kmh, raggiungono a totale anno 4.029 unità pari a una quota del 20% del totale comparto. Anche moto e scooter superiori ai 45kmh aumentano i volumi nell'anno fino a 1.810 pezzi, tuttavia la quota non raggiunge l'1%.