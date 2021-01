© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grosse perdite in borsa per Dropbox, che si attesta a 22,49 e, dopo che la società ha annunciato di volerglobale. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 22,03 e successiva a 21,56. Resistenza a 22,98.L'annuncio è arrivato con una cominicazione alla Securities and Exchange Commission (SEC) dell'. "La scorsa primavera mi sono impegnato con tutti voi a preservare i posti di lavoro lavoro per il 2020, ed è stato importante per me onorare quella promessa. Ma guardando al 2021 e oltre, è chiaro che dobbiamo fare cambiamenti, per creare una società sana e fiorente per il futuro", ha scritto Houston.i - ha continuato il CEO - Le nostre recenti decisioni in merito alla nostra nuova struttura di leadership e alla politica di lavoro a distanza ci hanno messo sulla strada giusta e ora dobbiamo assicurarci che anche i nostri team e gli investimenti siano allineati. Ad esempio, lasignifica che abbiamo bisogno di meno risorse per supportare il nostro lavoro in ufficio, quindi stiamo riducendo gli investimenti e ridistribuendo tali risorse per guidare la nostra ambiziosa roadmap di crescita", ha affermato Houston.Dropbox ha anche annunciato che il, lascerà la società il 5 febbraio.