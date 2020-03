Droni, ENAC: online test per conseguire attestato pilota

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, informa che da oggi,è possibile sostenere sul sito dell'ente il test online per il(pilotaIlinfatti, prevede l'obbligo entro ildi conseguire l'attestato per poter operare con droni di peso maggiore o uguale aSul sito dell'ENAC, pertanto, sono disponibili sia il corso online, sia il test online, necessari per conseguire l'attestato, valido sia per laIl- spiega la nota - è inscaricabile, e la conoscenza dei suoi contenuti è necessaria per l'effettuazione del test online che prevede 40 domande a risposta multipla. Ilper il rilascio dell'- L'accesso ale alavviene tramite l'autenticazione degli aspiranti piloti APR maggiorenni ed è necessario dotarsi di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). L'autenticazione per gli aspirantiminorenni avviene tramite l'acquisizione di copia di un documento di riconoscimento valido dell'interessato e del