DriveWealth (trading frazionario) raggiunge una valutazione di 2,85 miliardi di dollari

(Teleborsa) - DriveWealth - società fintech statunitense che offre servizi di trading frazionario - ha portato a termine un round di finanziamento di serie D da 450 milioni di dollari, che valuta la società 2,85 miliardi di dollari. Il trading frazionario è una modalità di investimento che permette di acquistare anche solo una piccola quota, una frazione, di un'azione e ha permesso ad app come Robinhood di attirare piccoli investitori che non hanno grandi somme da investire sui mercati finanziari.



Il nuovo round è stato co-guidato da New York- Insight Partners e Accel, investitore globale di private equity e venture capital, con una partecipazione significativa di Greyhound Capital, Softbank Vision Fund e Point72 Ventures. Ha partecipato anche Fidelity International, oltre a diversi nuovi investitori tra cui Base 10, FTX e FlightDeck.



"Siamo agli inizi di una rivoluzione mondiale degli investimenti retail - ha affermato Bob Cortright, fondatore e CEO di DriveWealth - Il nostro obiettivo è che DriveWealth sia il partner prescelto per offrire l'esperienza di investimento integrata del futuro. Questo nuovo capitale e il coinvolgimento degli investitori accelererà i nostri piani di espansione globale al fine di diventare un'azienda tecnologica di livello mondiale che alimenta i prodotti di investimento di domani."



"La crescente domanda di servizi finanziari ha reso le aziende fintech desiderose di espandere i loro prodotti e promuovere il coinvolgimento degli utenti - ha spiegato Matt Weigand, partner di Accel - Con la combinazione unica di esperti di brokeraggio e tecnologia che caratterizza DriveWealth, le fintech possono arrivare sul mercato rapidamente e scalare".