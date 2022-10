Draghi-Meloni, tensione sul PNRR: ecco perchè

(Teleborsa) - I presunti ritardi sulfanno salire la tensione trae colei che ne prenderà il posto a breve,E' quanto ha voluto sottolineare ieri il Presidente del Consiglio nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, dopo che la leader di FdI - nel suo intervento alla riunione dell'esecutivo nazionale del partito - si era espressa così:e siamo consapevoli che sarà una mancanza che non dipende da noi ma che a noi verrà attribuita anche da chi l'ha determinata".Frase che non è affatto piaciuta all'ex BCE.Ora "spetta ovviamente al prossimo governo continuare il lavoro di attuazione,ha precisato Draghi.Nella cabina di regia dello scorso dicembre, avevo chiesto il massimo sforzo per continuare a portare avanti il Piano" e, ha incalzato Draghi ringraziando "tutti coloro che hanno lavorato a questo documento.""Il Pnrr - ha aggiunto - ha un modo molto semplice e trasparente per valutare a che punto è la sua realizzazione:. Dal raggiungimento di questi obiettivi, e da nient'altro, dipende il disborso delle risorse europee. Nel primo semestre del 2022, l'Italia ha raggiunto ancora una volta tutti gli obiettivi del Pnrr, come ha accertato la Commissione Europea la scorsa settimana. L'Italia potrà ricevere altri 21 miliardi di euro, dopo i 45,9 miliardi ricevuti negli scorsi mesi".