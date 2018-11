Draghi in pressing sull'Italia: il debito deve scendere

(Teleborsa) - Il governatore della Banca Centrale Europea (BCE), Mario Draghi, lancia l'ennesimo appello all'Italia sulla necessità di ridurre il debito troppo elevato. Il banchiere italiano ha specificato che la responsabilità di un paese come l'Italia va oltre le regole europee sui bilanci pubblici.



Queste dichiarazioni sarebbero state fatte lunedì scorso 5 novembre 2018 durante la riunione dell'Eurogruppo, alla quale ha partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Naturalmente il riferimento è ancora una volta alla tanto discussa Manovra italiana che la Commissione europea ha chiesto di modificare.



In tale occasione l'Eurogruppo ha sostenuto la Commissione europea e chiesto che l'Italia continui a dialogare con essa per trovare una soluzione che rispetti le regole comuni. L'esecutivo europeo, dunque, sembra ricevere pieno appoggio anche dalla BCE.









