Draghi difende l'indipendenza della BCE dalla politica

(Teleborsa) -. Durante un discorso alla Banca nazionale belga incentrato proprio sulla difesa dell'autonomia delle banche centrali dalla politica, il Presidente della BCE ha affermato che l', e di conseguenza la sua politica monetaria"Se le banche centrali fossero meno indipendenti, e il pubblico percepisse che la politica monetaria può essere condizionata in una direzione o nell'altra, ciò alla fine destabilizzerebbe le aspettative d'inflazione e minaccerebbe la stabilità dei prezzi, proprio come negli anni '70" ha poi spiegato.Intanto continua a risuonare il botta e risposta tra Draghi e Luigi Di Maio. Quest'ultimo ha accusato il numero uno dell'Eurotower, che ieri ha lanciato l'allarme Spread per l'Italia, di "avvelenare il clima" piuttosto che "tifare" il proprio Paese di origine.