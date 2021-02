© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finito il poggi, lunedì 8 febbraio si entra nel vivo con il secondo che, nelle speranze deldovrebbe essere l'ultimo per dare così unObiettivo dichiarato - ma tutt'altro che semplice da raggiungere - riuscire ad incastrare tutti, salire alcompletato e sciogliere la riserva dell'incarico ricevuto lo scorso 3 febbraio.Dopo unnella riservatissima villa in Umbria,riprenderà lecon il gruppo Misto della Camera fino alle 17.30 con le Autonomie (in mezzo, il Movimento italiani all'estero, Azione, +Europa, i radicali, Noi con l'Italia, Cambiamo, Centro democratico).giornata densa dalle 11 alle 17.15 I primi a sedersi di nuovo al tavolo con Draghi saranno i cosiddetti 'responsabili', il gruppo di Europeisti-Maie-Centro democratico nato al Senato dopo le dimissioni di Conte. Poi Leu, Italia viva, Fratelli d'Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5s. Non è escluso un confronto con leA questo punto, il quadro potrebbe essere chiaro per far scattare laNella serata di ieri, intanto, il premier uscentee ha parlato in un'assemblea congiunta dei gruppi M5S. Dall'ex Premier è arrivata ancora un' apertura all'esecutivo di Mario Draghi. "Non è il momento dell'auto-isolamento, non possiamo trascurare il bene del Paese", spiega Conte che, tuttavia, sottolinea dintrare nell'esecutivo". Noi abbiamo una grande responsabilità verso il paese ma non dimentichiamo chi collabora lealmente e chi lo fa in modo irresponsabile: sappiamo chi ci ha voltato le spalle ed ora cerca di entrare per lucrare qualche vantaggio. Si cercherà di porre condizioni tali che alcuni soggetti non potranno più rimanere al tavolo. Ma noi, invece,Settimana comunque, decisiva. Al Presidenteo addirittura la sera prima, dopo i colloqui con i partiti. Nella migliore delle scalette, il successore di Giuseppe Conte e la sua squadra potrebbero giurarementre la fiducia del Parlamento potrebbe anche arrivare la settimana successiva, dopo il