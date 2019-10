Draghi conferma: politica Bce altamente accomodante, acquisti bond per 20 miliardi al mese

Ultimo aggiornamento: 14:46

La Bce mantiene l'impostazione accomodante della politica monetaria, confermando gli attuali livelli dei tassi d'interesse e il piano di quantitative easing da 20 miliardi al mese.«Il Consiglio direttivo ha ribadito la neceessità di un orientamente di politica monetaria altamente accomodante per un prolungato periodo di tempo e resta pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente al livello perseguito» (una crescita dei prezzi inferiore ma vicino al 2%, ndr), ha detto il presidente delle Bce Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte.Per lo scenario economico dell'EUrozona «i rischi restano al ribasso», ha aggiunto Draghi, citando in particolarefattori geopolitici, dazi, vulnerabilità dei mercati emergenti. «Di fronte alle prospettive indebolite e alla prevalenza di rischi al ribasso, i governi che hanno spazio di manovra di bilancio devono agire in modo efficace e tempestivo», ha proseguito il presidente della Bce, tornando a spingere per una politica più espansiva da parte di Paesi come la Germania. Draghi ha nuovamente invitato i Paesi ad alto debito a una politica «prudente».L'istituto centrale di Eurolandia, che oggi ha riunito il direttivo, ha deciso di confermare il tasso repo a zero (operazioni di rifinanziamento principale) e un tasso sui depositi negativo a -0,50%. Anche il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali viene confermato allo 0,25%. Una decisione perfettamente in linea con le attese.«Il Consiglio direttivo - si legge nel comunicato - si attende che i tassi di interesse di riferimento della Bce si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà coerentemente nelle dinamiche dell'inflazione di fondo».L'Eurotower ha poi confermato il riavvio del Quantitative easihng (Qe), per un volume mensile di 20 miliardi di euro, a partire dal 1° novembre. Tali acquisti «proseguiranno finché necessario a rafforzare l'impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che termineranno poco prima che inizierà a innalzare i tassi di riferimento della Bce».Il Consiglio direttivo «intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della Bce, e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario».