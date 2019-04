Draghi all'Italia: priorità è ristabilire crescita e occupazione

(Teleborsa) - Dopo aver parlato della lenta crescita in Europa, il governatore della BCE Mario Draghi è stato interpellato dai giornalisti sull'Italia. "I dati sull'Italia non sono una sorpresa, erano già stati tagliati nelle previsioni sull'Europa. Non è dunque una sorpresa, ed è abbastanza chiaro che la priorità in Italia è ristabilire crescita e occupazione. L'Italia sa come fare", ha affermato il numero uno dell'Eurotower nella conferenza stampa al termine della riunione di politica monetaria che ha lasciato invaiato il costo del denaro.



"È molto importante che questi obiettivi siano raggiunti senza un aumento dei tassi interesse, perché sarebbero un fattore di contrazione" dell'economia, ha sottolineato Draghi riferendosi allo spread. © RIPRODUZIONE RISERVATA