25 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno avuto questa mattina un colloquio a Bruxelles dove è in corso la seconda giornata del Consiglio Europeo.

Al centro dell'incontro, le questioni legate all'agenda europea, con focus sulla gestione dei flussi migratori e, in particolare, le prospettive di stabilizzazione in Libia e nel centro-Africa nell'ottica di una rafforzata cooperazione tra i due Paesi. E proprio in quest'ottica, nell'ambito delle decisioni in materia migratoria da sottoporre al prossimo Consiglio Europeo, i due leader hanno condiviso la necessità di uno stretto e costante coordinamento tra Roma e Parigi mirato ad un ruolo più incisivo dell'Unione Europea in Africa

Subito dopo, il Presidente del Consiglio è arrivato all'Europa Building di Bruxelles per la seconda giornata di lavori al vertice Ue. Nella riunione di oggi i temi sul tavolo e misure per l'uscita dal Covid - su tutte il nodo dei brevetti dei vaccini e l'intesa per Green Pass unitario - e il dossier cambiamenti climatici.

Draghi non ha rilasciato dichiarazioni al doorstep dell'Europa Building. Una conferenza stampa del Premier italiano, al momento, è attesa nel pomeriggio intorno alle ore 18.