(Teleborsa) - Debutto stellare a Londra per Dr Martens, l'iconica azienda britannica produttrice di stivali, che ha avviato oggi le trattazioni alla City. Il titolo scambia a 432,9p per azione, in rialzo ci circa il 17% rispetto al prezzo del collocamento di 370 pence.



L'IPO si è chiusa infatti sul valore massimo della forchetta indicativa che era compresa fra 320 e 370 pence, a seguito di una domanda boom pari a otto volte l'offerta, che ha consentito di raccogliere 1,3 miliardi di sterline. La capitalizzazione di mercato è pari a 3,7 miliardi di sterline (circa 4,2 miliardi di euro).



Dr Martens è stata collocata dal suo azionista di riferimento, i fondi Permira, realizzando un'ampia plusvalenza rispetto al suo prezzo di acquisti di 380 milioni di euro nel 2014.



